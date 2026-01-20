ಶಬರಿಮಲೆ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ: ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 21 ಕಡೆ ED ದಾಳಿ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (PTI)
ತಿರುವನಂತಪುರ/ಕೊಚ್ಚಿ: ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಮಂಗಳವಾರ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ 21 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ತಾಮ್ರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗಳಿಸಿದ ಅಕ್ರಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಣದ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ), 2002 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವ ಶಂಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೊಲ್ಲಂನ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ EDಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಜನವರಿ 9ರಂದು ಜಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿ (ECIR) ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಿತ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್ಐಟಿ) ದಾಖಲಿಸಿದ ಹಲವು ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ED ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ (ಟಿಡಿಬಿ)ಯ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆಳವಾದ ಪಿತೂರಿಯ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಅರೆಸೈನಿಕರ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ED ತಂಡಗಳು ತಿರುವನಂತಪುರದ ಪುಲಿಮಥುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆ, ಪೆಟ್ಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಟಿಡಿಬಿಯ ಮಾಜಿ ಆಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ವಾಸು ಅವರ ನಿವಾಸ, ಕೊಟ್ಟಾಯಂನ ಪೆರುನ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಟಿಡಿಬಿಯ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುರಾರಿ ಬಾಬು ಅವರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವು. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನ ಅಂಬತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್’ ಲೋಹ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮಾಲೀಕ ಪಂಕಜ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ನಿವಾಸ, ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಅವರ ಆವರಣಗಳ ಮೇಲೂ ಶೋಧ ನಡೆಯಿತು.
ED ತನಿಖೆ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯದ ವಾದವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಯೋಜಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಎಸ್ಐಟಿ ಇದುವರೆಗೆ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಕಂದರರು ರಾಜೀವರು ಸೇರಿದಂತೆ 13 ಮಂದಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆಗಳು, ಶಿಲ್ಪಗಳು ಹಾಗೂ ದ್ವಾರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಅಚ್ಚುಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಗಳು ಇವರ ಮೇಲೆ ಇವೆ.
1998ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಬಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ‘ನವೀಕರಣ’ದ ಬಳಿಕ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಶ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಆಂತರಿಕ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, 2025ರಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ದಾಖಲೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ಬೇನಾಮಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿವರಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿ, ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಈ ದಾಳಿಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಕ್ರಮಗಳ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನೂ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ED ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.