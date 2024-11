ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದೇ ಅಮೃತ ಕಾಲದ ವಿಷಾದಕರ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

“ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಸರಕಾರದ ದತ್ತಾಂಶಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂಲ ವೇತನದ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಗುಣಮಟ್ಟ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸರಕಾರದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯು ಯಾವುದೇ ದುರಂತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಇದೊಂದು ಸರಕಾರದ ವಿಫಲ ಜುಮ್ಲಾ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ” ಎಂದೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

Here is the statement by General Secretary (Communications), AICC Shri @Jairam_Ramesh, on the declining quality of jobs for India’s women. The govt has made desperate attempts to doctor data on the labour force participation rates of women. pic.twitter.com/Rg2uqVINIe