ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಈ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬಾರದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದ್ಧತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 18 ರ ಈ ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಅವರ ನಡುವಿನ ಜಗಳವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಎನ್‌ಸಿಪಿ ನಾಯಕ ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದೀಕ್‌ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಸಿದ್ದೀಕ್ ಹತ್ಯೆಯ ಬಳಿಕ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.ಆದರೆ, ಸಿದ್ದೀಕ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

BRAVE Salman Khan sir will do anything to fulfill his commitment pic.twitter.com/wSumlj1iIM