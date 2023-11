ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಟೈಗರ್ 3’ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಖಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಇತರ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲೆಗಾಂವನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.



ರವಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೋಹನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಒಳಗೆ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪೋಲಿಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ನಡುವೆ ಖಾನ್,ಯಾರಿಗೂ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಡ್ಡದೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಂತೆ ಸೋಮವಾರ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

In a life-risking incident, Salman Khan Fans Burst Firecrackers During Tiger 3 Show In Malegaon Theatre in Maharashtra. Caused a stampede like situation. Police starts investigation pic.twitter.com/uEpL76SZSQ