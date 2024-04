ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರು, ಬೇರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಡ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಲಘು ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆ್ಯಡಮ್ ಗಿಲ್‌ ಕ್ರಿಸ್ಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ ‘ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಯರೀ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್’ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘‘ಇತರ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆಯೇ?’’ ಎಂದು ಗಿಲ್‌ ಕ್ರಿಸ್ಟ್‌ ಕೇಳಿದರು.

ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಹವಾಗ್ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಹಾಗೂ ತಮಾಷೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. ‘‘ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರು. ಇತರ ಲೀಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಡ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ’’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಲೀಗ್ನಿಂದ ಬಂದ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

‘‘ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಬಿಬಿಎಲ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ: ಸರಿ, ಎಷ್ಟು ಹಣ? ಅವರು ಹೇಳಿದರು: ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್’’. ‘‘ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯ ಬಿಲ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ’’ ಎಂದು ಅವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

