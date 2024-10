ಪಣಜಿ : ಹಲವು ತಲೆಮಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಮೇಘಾಲಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾನ್ರಾಡ್ ಸಂಗ್ಮಾ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಆಗಿದ್ದ ಬ್ರದರ್ ಎರಿಕ್ ಡಿಝೋಝಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 74 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರದರ್ ಎರಿಕ್ ಡಿಸೋಝಾರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಟ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ರವಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.20ರ ವೇಳೆಗೆ ವಾಸ್ಕೊದಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚ್ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ರೆಗಿನಾ ಮುಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸ್ವಗೃಹ ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಎರಿಕ್ ಡಿಸೋಝಾ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಬ್ರದರ್ ಎರಿಕ್ ಡಿಸೋಝಾ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.

With profound sorrow, I learned of the passing of Brother Eric Steve D'Souza, an exceptional educator renowned for his dedication to education and compassion. As an esteemed member of the Christian Brothers congregation, Brother D'Souza spent many years serving at St. Edmund's… pic.twitter.com/tjS3LD7dbt