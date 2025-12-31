Uttar Pradesh | ಬುರ್ಖಾ, ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ʼಧುರಂಧರ್ʼ ಚಿತ್ರದ ಗೀತೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪುರುಷರ ಗುಂಪು; ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್
Photo Credit : x
ಅಮ್ರೋಹ: ಪುರುಷರ ಗುಂಪೊಂದು ಬುರ್ಖಾ, ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಚಿತ್ರದ ಗೀತೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಮ್ರೋಹದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
यूपी | ये वीडियो अमरोहा जिले के मेस्को पब्लिक स्कूल का है। यहां एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें स्टूडेंट्स ने धुरंधर मूवी के गाने पर डांस किया। इस पर मुस्लिम संगठनों को आपत्ति है। उन्होंने स्कूल पर एक्शन लेने की मांग पुलिस से की है। पुलिस ने जांच शुरू की। pic.twitter.com/T0ANxlMOTM— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) December 31, 2025
ಈ ವೀಡಿಯೊ ತುಣುಕನ್ನು ‘ಟೀಮ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಫಾಲ್ಕನ್’ ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೆಸ್ಕೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಿಖರ ದಿನಾಂಕವಿನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಪುರುಷರ ಗುಂಪೊಂದು ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೂ ಹತ್ತಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
“ಈ ವೀಡಿಯೊ ತುಣುಕಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಗುಂಪೊಂದು ಬುರ್ಖಾಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಿಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ‘ಧುರಂಧರ್’ಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನೃತ್ಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಿತ್ತು” ಎಂದು ಈ ವೀಡಿಯೊ ತುಣುಕಿಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುರುತಿಸಿ, ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. “ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನರಂಜನೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗೇಲಿ ಹಾಗೂ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸಹಜಗೊಳಿಸಬಾರದು” ಎಂದೂ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹಲವರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ” ಎಂದು ಓರ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಗುರುತನ್ನೂ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ.