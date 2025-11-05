ಪ್ರಯೋಗದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೇ ತಿರುಗಿದ್ದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ!
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಗಗನ ಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ತಮ್ಮ 18 ದಿನಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೇ ತಿರುಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
“ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಪ್ರವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಹಾಗೂ ಗಗನ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳ ಜೀವಂತ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅಕ್ಸಿಯೋಮ್-4 ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಗಗನ ಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಮೂಲವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಾಚಿಯ ಪೊಟ್ಟಣದಿಂದ ಅದರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸೂಜಿಯಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುವಾಗ, ನಾನು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೇ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಿರುಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
“ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂಜಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹನಿಯಿದ್ದಾಗ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದುಮಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಟಣದೊಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಎಳೆದರೆ, ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ಪೊಟ್ಟಣವೊಂದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಾಚಿ ಪ್ರಯೋಗದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ತರಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.