ಜೈಪುರ : ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆ, ಆಭರಣಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಜೈಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿರಾಟ್ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೇ 3ರಂದು ಚೀತರ್ ರೇಗರ್(80) ಎಂಬವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಮಾಶನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಆಕೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಆಕೆಯ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಗಿರ್ಧಾರಿ ಲಾಲ್‌ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಅವರು ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಚಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ನೀಡದ ಹೊರತು ದಹನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾದ್ಧಾಂತ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ.

May God not give such children to anyone.



Even the mother's bier is mocked at during the cremation. Such a situation is only due to wealth.why pic.twitter.com/KoshWZoxDZ