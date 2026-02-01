ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಬಳಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತ; ಒಮ್ಮೆಲೇ 1,100 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ | Photo Credit : freepik
ಮುಂಬೈ: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸುಮಾರು 1,100 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಯಿತು. ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕವೂ ಹಿನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಮುಂದುವರಿಸಿತು.
ಬಜೆಟ್ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ರವಿವಾರದ ವಿಶೇಷ ವಹಿವಾಟು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಾರಾಂತ್ಯದ ವಹಿವಾಟು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಏರಿಳಿತದ ಚಲನೆ ತೋರಿತು.
ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಗಳ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೊಸ ಘೋಷಣೆಗಳು, ನಿಧಿ ಹರಿವಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರು. ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು.
Next Story