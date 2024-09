ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್‌ ಇರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ಲೈನರ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಬುಚ್ ವಿಲ್ಮೋರ್ ನಾಸಾಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ನಾಸಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಬ್ಧದ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ(ISS) ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದನ್ನು ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಬುಚ್ ವಿಲ್ಮೋರ್ ಬೋಯಿಂಗ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್‌ಲೈನರ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಿಂದ ನಿಗೂಢವಾದ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಕೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸೆ.6ರಂದು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ವಾಪಾಸ್ಸು ತರಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಸ್ಟಾರ್‌ಲೈನರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಹ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ವಿಲ್ಮೋರ್, ನಿಗೂಢ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಹೂಸ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಸಾದ ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಲ್ಮೋರ್ ತನ್ನ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶಬ್ಧವು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನಿಗೂಢ ಶಬ್ಧವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಧ್ವನಿಯಂತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Starliner crew reports hearing strange "sonar like noises" emanating from their craft. This is the real audio of it: pic.twitter.com/xzHTMvB7uq