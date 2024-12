ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : ಗುಜರಾತ್‌ನ ಪೋರಬಂದರ್‌ನಿಂದ ಇರಾನ್‌ನ ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬಂದರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗೊಂದು ಬುಧವಾರ ಉತ್ತರ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು, ಅದರ 12 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ತಟ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.

‘ಎಮ್‌ಎಸ್‌ವಿ ಅಲ್ ಪಿರಾಂಪಿರ್’ ಹಡಗು ಭಾರತೀಯ ಜಲಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ತಟ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾಗರ ತೀರ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಪಿಎಮ್‌ಎಸ್‌ಎ ಜೊತೆಗೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

‘‘ಈ ಮಾನವೀಯ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ತಟ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯು ಪಿಎಮ್‌ಎಸ್‌ಎಯ ನಿಕಟ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿತು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಾಗರ ತೀರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವು’’ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ತಟ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

@IndiaCoastGuard ship Sarthak successfully rescued 12 #Indian crew members of Sunken Dhow Al Piranpir from the North Arabian Sea. The vessel sank on 04 Dec 24 however, the crew had abandoned ship on a dinghy. This humanitarian mission saw close collaboration between #ICG and #Pak… pic.twitter.com/3fcdFBurE2