ಮುಂಬೈ: ನನ್ನ ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕರೆ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಬೇಡಿ. ನಾನು ನೆರವಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಎನ್ಸಿಪಿ(ಎಸ್ಪಿ)ಯ ಸಂಸದೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ರವಿವಾರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾರಾಮತಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಲಿ ಸಂಸದರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Urgent: My phone and WhatsApp have been hacked. Please do not call or text me. I have reached out to the police for help.