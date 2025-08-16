‘ದ ಬಂಗಾಳ ಫೈಲ್ಸ್’ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಡೆ
ದ ಬಂಗಾಳ ಫೈಲ್ಸ್
ಕೋಲ್ಕತಾ, ಆ. 16: 1946ರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ‘ದ ಬಂಗಾಳ ಫೈಲ್ಸ್’ನ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸರು ಶನಿವಾರ ತಡೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅಪರಾಹ್ನ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಟೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದರ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ನಡೆ ಜನರ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಅಗ್ನಿ ಹೋತ್ರಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘‘ದ ಬಂಗಾಲ ಫೈಲ್ಸ್’’ 1940ರ ಸಂದರ್ಭ ಅವಿಭಜಿತ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೋಮ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
