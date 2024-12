ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಎಸ್‌ಯು ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ಅದರಡಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಸವಾರನನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾರು ದೂರದವರೆಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಸಂಭಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಸ್‌ಯುವಿ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ದಾರುಣ ಘಟನೆಯ ವೀಡಿಯೋ ಹರಿದಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನುಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಾಹನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘ಗ್ರಾಮಪ್ರಧಾನ’ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿ ಲಾಂಛನವಿರುವ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಿರುವುದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ.

A Bolero first hit a bike rider and then dragged the bike for 2 KM, Sambhal UP. pic.twitter.com/Kn034v4tpR