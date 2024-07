ಹರಿದ್ವಾರ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆಯು ಹರಿದ್ವಾರದ ಗಂಗಾನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಓರ್ವ ಕನ್ವರಿಯಾನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಧುಮುಕಿರುವ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆಯ ಯೋಧರ ಸಾಹಸದ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪೊಲೀಸರು, "ಹರಿದ್ವಾರದ ಕಾಂಗ್ರಾ ಘಾಟ್ ಬಳಿ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಶಿವ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆಯ ಯೋಧ ಎಚ್.ಸಿ.‌ ಆಶಿಕ್ ಅಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಧುಮುಕಿ, ಆ ಯುವಕನನ್ನು ಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಗೆಳೆದು ತರುವ ಮೂಲಕ ಆತನ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದೆ.

ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಕನ್ವರಿಯಾ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆಯ ಯೋಧರು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿರುವುದು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಆ ಯುವಕ ನದಿಯಿಂದ ಹೊದ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೊ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಓರ್ವ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರ, ಯೋಧರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ, "ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ. ವಂದನೆಗಳು ಆಶಿಕ್ ಅಲಿ" ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

