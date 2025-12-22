ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಿದ ಟಿಎಮ್ಸಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್
ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್ | Photo Credit ; ANI
ಕೋಲ್ಕತಾ, ಡಿ. 22: ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್ ಸೋಮವಾರ ಜನತಾ ಉನ್ನಯನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುರ್ಶಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರಂದು ತಾನು ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಟಿಎಮ್ಸಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಮಸೀದಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
