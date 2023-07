ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವಳು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆತನ ನಾಲ್ಕನೇ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇದನ್ನೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ನಡೆಸಿದ ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಬಳಿಕ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ವೀಡಿಯೊ ಎನ್ನುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಪತಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹದೊಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಮದುವೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಟೀಕೆ, ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

