ಉತ್ತರಕಾಶಿ: ಉತ್ತರಾಖಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ಕುಸಿತದಿಂದ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ 41 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ (ನಿವೃತ್ತ) ಜನರಲ್ ವಿಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.



ಉತ್ತರಕಾಶಿಯ ಸಿಲ್ಕ್ಯಾರಾ ಸುರಂಗದ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುವ ಆಗರ್ ಯಂತ್ರದ ವೈಫಲ್ಯದ ನಂತರ, 41 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುರಂಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಲಂಬವಾಗಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ರವಿವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

#WATCH | Union Minister General VK Singh (Retd) offers prayers at the temple built near the mouth of Silkyara tunnel in Uttarkashi



After the failure of the Auger machine, vertical drilling from the top of the tunnel to reach the 41 trapped workers started yesterday. pic.twitter.com/EtkKDrjCX8