ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆದ್ಯತೆ?
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ | Photo Credit : freepik
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 2021ರಿಂದ 2025ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 100 ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಸುಮಾರು 118 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ (UK) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ 105 ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜೈವಿಕ ಮಿತಿ 107ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಕಚೇರಿ ದತ್ತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರನೇ ಜನನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಸಮತೋಲನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2021–22ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 100 ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ 114 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ, 2023–24 ಮತ್ತು 2024–25ರಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಪಾತ ಸುಮಾರು 118:100ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೆಲವು ಬ್ರಿಟಿಷ್–ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಲಿಂಗ-ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಸ್ಮಯ್ ಬಸು ಅವರು newindianexpress.com ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಕಾಯ್ದೆ–1967 ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೈಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಂಗ-ಆಯ್ಕೆ ಆಧಾರಿತ ಗರ್ಭಪಾತ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೂರನೇ ಜನನದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ. 2017ರಿಂದ 2021ರ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಯುಕೆಯಾದ್ಯಂತ 36 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನನಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಿಂಗಾನುಪಾತವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿತಿಯೊಳಗೇ ಇದ್ದರೂ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಥವಾ ನಂತರದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 100 ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ 113 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜನನಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಭವನೀಯ ಆಯ್ದ ಲಿಂಗ ಗರ್ಭಪಾತದ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇತರ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗೀಯ ಮೂಲದವರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ದೃಢವಾದ ಅಸಮತೋಲನ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಉಪವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಹೆಚ್ಚಿದರೂ, ಅವು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, 2017–2021ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂದಿನ ಜನನ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಜನಾಂಗದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 13,843 ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಗರ್ಭಪಾತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣದ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನೇರವಾಗಿ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅಸಮತೋಲಿತ ಜನನಾನುಪಾತಗಳೇ ಲಿಂಗ-ಆಯ್ದ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಸಮತೋಲನವು ನೀತಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚಕಗಳೆಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.