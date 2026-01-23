ಮೋದಿ ಸರಕಾರದಿಂದ 14 ತಿಂಗಳುಗಳ ನಿರ್ಬಂಧದ ಬಳಿಕ ಅದಾನಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸಮನ್ಸ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಯುಎಸ್ ಎಸ್ಇಸಿ ಅರ್ಜಿ
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಮಿಷನ್ (ಎಸ್ಇಸಿ) ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಸಾಗರ್ ಅದಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ (ಜನವರಿ 21) ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ‘ಹೇಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಮನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಎಸ್ಇಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2025ರಿಂದ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದ ಆಧಾರಿತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯೋಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಯುಎಸ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸುಮಾರು 175 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ, 750 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಾಂಡ್ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಅದಾನಿಗಳಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಎಸ್ಇಸಿ ಕಳೆದ 14 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೇಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಅಸಾಧ್ಯ
‘ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿಲುವು ಹಾಗೂ ಹೇಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಮನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ,’ ಎಂದು ಎಸ್ಇಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಥವಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಬಂದ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಎಸ್ಇಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಇಸಿ ಜಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮ 5(b) ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮನ್ಸ್ಗಳು ಆ ನಿಯಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
‘ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಆಧಾರರಹಿತ’ – ಎಸ್ಇಸಿ
ಜನವರಿ 21ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಇಸಿ ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.
‘ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಎಸ್ಇಸಿಗೆ ಜಾರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಅಲ್ಲ,’ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೇಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಚಿವಾಲಯವು ‘ಎಸ್ಇಸಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ತನ್ನ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಮೊದಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸ್ಇಸಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಮುದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಹಿಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇಮೇಲ್ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಫೆಡರಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 4(f)(3) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಮನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೂರನ್ನು ಅದಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಎಸ್ಇಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ‘ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಆಯೋಗ ವಾದಿಸಿದೆ.
ಲಂಚ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಆರೋಪ
ನವೆಂಬರ್ 20, 2024ರಂದು, ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಾಗರ್ ಅದಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಸ್ಇಸಿ ಸಿವಿಲ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಲಂಚ ಪಾವತಿಗಳು ಅಥವಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಆರೋಪಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021ರ ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಂಡ್ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ 175 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಫರಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಲಂಚ ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ‘ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವಂತಿದ್ದವು’ ಎಂದು ಎಸ್ಇಸಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಅದೇ ದಿನ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುಎಸ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಕಚೇರಿಯು ಸಮಾನಾಂತರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿ, ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ವಂಚನೆ, ವೈರ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಪಿತೂರಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 21, 2024ರಂದು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ‘ಆಧಾರರಹಿತ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ‘ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು’ ಅನುಸರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಸೀಲ್ ವಿವಾದ, ಮುಂದುವರಿದ ಮೌನ
ಎಸ್ಇಸಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2025ರಂದು ಸಿವಿಲ್ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿದೇಶಿ ಸೇವೆ ಕುರಿತ ಹೇಗ್ ಸಮಾವೇಶದ ಅನ್ವಯ ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಮನ್ಸ್ ಸೇವಾ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 16, 2025ರಂದು, ‘ಸೀಲ್ ಮತ್ತು ಸಹಿಗಳ ಕೊರತೆ’ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಮೇ 27ರಂದು ಮರುಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಅನುಸರಣೆ ಪತ್ರಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳು
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಇಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಿಕೋಲಸ್ ಜಿ. ಗರಾಫಿಸ್ ಅವರನ್ನು, ಅದಾನಿಯವರ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮನ್ಸ್ ಸೇವೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಾಗರ್ ಅದಾನಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2024ರಂದು ಹೆಕರ್ ಫಿಂಕ್ LLP ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದರೆ, ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಕಿರ್ಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಸ್ LLP ಹಾಗೂ ಕ್ವಿನ್ ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಉರ್ಕ್ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಲ್ಲಿವನ್ LLP ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾದ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಎಸ್ಇಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಕ ದಾವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ವಕೀಲರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ.
