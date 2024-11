ಲಕ್ನೊ: ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಸಂಚಾರಿ ಸೇತುವೆಯೊಂದು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಉನ್ನಾಂವ್ ನ ಶುಕ್ಲಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಉನ್ನಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಈ ಸೇತುವೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು 1874ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಔಧ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿಲ್ ಖಂಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸೇತುವೆಯು ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು.

2021ರಲ್ಲಿ ಈ ಸೇತುವೆಯ ಕಾನ್ಪುರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದವು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 2, 10, 17 ಹಾಗೂ 12 ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಸೇತುವೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಸೇತುವೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

