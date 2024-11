ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್: ಸಂಘಪರಿವಾರದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಳಿಕ, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡೂನ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ‘ಮಝರ್’ ಅನ್ನು ಗುಂಪೊಂದು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಪುರಾತನವಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡೂನ್ ಶಾಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಮಂದಿಯ ತಂಡವೊಂದು ಮಝರ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

Dehradun: A Hindutva mob stormed the prestigious Doon School and demolished a mazar inside its premises on Wednesday. The mob reportedly scaled the school's walls to carry out the act.



Via: Indian Express pic.twitter.com/RumCa508cC