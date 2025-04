ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯೋರ್ವಳು ವಯಸ್ಕ ಪುರುಷನಿಗೆ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕನೋರ್ವ ವಿವಾವಾಗಿರುವುದು ನಿಜವೇ? ವಾಸ್ತವವೇನು?

"Marriage with a 9-year-old child was permitted in Iraq after they passed a law to lower girls marriage age to nine, earlier this year, in line with Sharia."

