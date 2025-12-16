ವಿಸ್ಮಯ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ನಿರ್ಮಿತ ಹೊಸ ಸವಾರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ
ವಿಸ್ಮಯ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ನಿರ್ಮಿತ ರೈಡ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾದ ಆಲ್ಬರ್ಟೊ ಪಗನೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಲಗುಟ್ಟಿ ಸಿಮೋನ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ
ಮಂಗಳೂರು: ಹೊಸದಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇಟಾಲಿಯನ್ ನಿರ್ಮಿತ ಸವಾರಿ ಪರಸ್ಸಿನಿಕಡವು ವಿಸ್ಮಯ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಸ್ಮಯ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾದ ಆಲ್ಬರ್ಟೊ ಪಕನೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಲಗಟ್ಟಿ ಸಿಮೋನ್ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ರೈಡ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 24 ಮಂದಿಗೆ ಸವಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಯುವ ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಖುಶಿ ನೀಡುವ ಈ ಸವಾರಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಈ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಂಪೆನಿ ಮೋಸರ್ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಬಲ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ರೈಡ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಸವಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.