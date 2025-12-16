ವಿಸ್ಮಯ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ನಿರ್ಮಿತ ರೈಡ್‌ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾದ ಆಲ್ಬರ್ಟೊ ಪಗನೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಲಗುಟ್ಟಿ ಸಿಮೋನ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನ ತಂತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ