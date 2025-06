ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಿಡ್‌ನೈಟ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋದ (PIB) ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಘಟಕವು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.

ರವಿವಾರ X ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, PIB ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಘಟಕವು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಆಪರೇಷನ್ ಮಿಡ್‌ನೈಟ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

Several social media accounts have claimed that Indian Airspace was used by the United States to launch aircrafts against Iran during Operation #MidnightHammer #PIBFactCheck❌ This claim is FAKE❌Indian Airspace was NOT used by the United States during Operation… pic.twitter.com/x28NSkUzEh