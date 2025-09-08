ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಔಷಧಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ: ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ,ಸೆ.8: ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸೆಮಾಗ್ಲುಟೈಡ್ ಈಗ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಈ ಔಷಧಿ ಕೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೊಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಖನವು ಹೆಳಿದೆ.
ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಔಷಧಿಗಳ ವರ್ಗವಾದ ಜಿಎಲ್ಪಿ-1 ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅಗೊನಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈಗ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸೆಮಾಗ್ಲುಟೈಡ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೇಖನವು ತಿಳಿಸಿದೆ.
