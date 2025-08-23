ನಕ್ಸಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಹತ್ಯೆ : ಸೋನಿ ಸೋರಿ ಆರೋಪ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.23: ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧವೆಂದು ‘ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಗರ್’ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಮುಗ್ಧ ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಸೋನಿ ಸೋರಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಲಿ’ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಹಣ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ಗ್ರೀನ್ಹಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವಾ ಜುಡುಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚಿನ ದಾಳಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಗರ್’ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 2024ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಗರ್ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಂಟಿ ಯುದ್ಧ್ದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದರು.
ಆದಿವಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದಾಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶವಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಭೂಕಬಳಿಕೆಯೇ ನಕಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇತರರಂತೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ದೇಶದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋನಿ ಸೋರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡ ಪ್ರೊ. ಜಿ.ಹರಗೋಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆದಿವಾಸಿ ಹೋರಾಟವು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿಯವರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಸಮಾನಾಂತರ ಹೋರಾಟವೂ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಮುಗ್ಧ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರವು ಕಾಡಿನ ಜನರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸರಕಾರಗಳು ಅದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪೆನಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫೋರಂನ ಮುಖಂಡ ಪ್ರೊ.ನಗರಗೆರೆ ರಮೇಶ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟೀಸ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.
ಸರಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ :
ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಗರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150ರಿಂದ 200 ಮಂದಿ ಮಾವೋವಾದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 100ರಿಂದ 150 ಮುಗ್ಧ ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಕಾರಗಳು ಆದಿವಾಸಿ ಸಾವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸೋನಿ ಸೋರಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.