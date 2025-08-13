‘ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಆ.16ಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಾಗಲೇಬೇಕು’ ಅಪಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಮನ್ನಣೆ : ಎಚ್.ಆಂಜನೇಯ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.13: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 101 ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಅಶಕ್ತರಾದ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಹೋರಾಟ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ಇದೀಗ ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಕೆಲ ಜಾತಿಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಆಂಜನೇಯ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ನ್ಯಾ.ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ, ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ವರದಿ ವೇಳೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದವರು, ನ್ಯಾ.ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ವೇಳೆ ಅಪಸ್ವರ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ, ಬಳಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳಿಗಿದೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು 2024ರ ಆ.1ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದ ರೀತಿ 101 ಜಾತಿ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅವರ ಹಿಂದುಳಿಯುವಿಕೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ನೋಂದಾಣಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು.
ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿದ್ದು, 60 ದಿನಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಆ.4ರಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ವರದಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ.7ರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಿಯೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 1700 ಪುಟಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ.16ರಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಪುಟ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹರಿಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲ ಸಮುದಾಯದ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಮಂದಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಟೀಕೆ, ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೇ.15 ಮೀಸಲಾತಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ಮಾದಿಗರಿಗೆ 6, ಛಲವಾದಿ 5, ಭೊವಿ-ಲಂಬಾಣಿ-ಕೊರಚ-ಕೊರಮ 3, ಅಲೆಮಾರಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಆಯೋಗ ಶೇ.17ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನ್ಯಾ.ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಆಯೋಗ ಹಿಂದುಳಿಯುವಿಕೆ, ನಿಖರವಾದ ಹಿಂದುಳಿಯುವಿಕೆ ದತ್ತಾಂಶ ಕ್ರೋಢಿಕರಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು, ಸಮಬಾಳು ಎಂಬ ರೀತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾದಿಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಹಿಂದುಳಿಯುವಿಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಶೇ.6ರಷ್ಟು ನೀಡಿದ್ದು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ನಾವು ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದವರು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗರಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರು ತಕರಾರು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಂಜನೇಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ: ಕೆಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಗೊಂದಲ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಬಾರದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಪ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬಾರದು. ಆ.16ರಂದು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೇ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗುವಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉಪಸಮಿತಿ ರಚನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೆ ಮುಂದೂಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.