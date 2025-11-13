‘ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಪರೂಪದ ನಾಯಕ’; ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೇಜೋವಧೆ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯ : ಎಚ್. ಆಂಜನೇಯ
ಬೆಂಗಳೂರು : ‘ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುವ ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುವ ಸಭ್ಯ, ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಪ್ರತಿರೂಪದ ಜನನಾಯಕ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ರೀತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಟ್ಟ ನಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್. ಆಂಜನೇಯ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ಡಾ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಲೋಪಗಳಿದ್ದರೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೇಜೋವಧೆ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಎಂಬಾತ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ. ಆದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಂದನೆ, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಆಂಜನೇಯ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.
ಹರಿಬಿಟ್ಟ ಆತನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳುವುದು ಬಿಟ್ಟು, ಬಿಜೆಪಿ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅವರು ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಸಂಶಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನನ್ನು ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಡಾ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹಾಗೂ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಹಿಂದೂಗಳೇ. ಹಿಂದೂಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಅಸಮಾನತೆ, ಮೌಢ್ಯಾಚರಣೆ, ಕಂದಾಚಾರದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನೋವು ಉಣ್ಣುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವು ಹಿಂದೂಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯನ್ನೆ ಇವರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವರನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ, ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರಿಸಿದರು.
ಹಿಂದೂಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿನ ಲೋಪ, ಅಸಮಾನತೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಲೋಪಗಳು ಆಗುವ ರೀತಿ ವರ್ತನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನನೊಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಿಂದೂಧರ್ಮ ತೊರೆದು, ಬೌದ್ಧಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದು ಎಂಬ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎಷ್ಟೇ ಅಪಮಾನ, ಅವಮಾನ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ ನಾವುಗಳಂತೂ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೂಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ರೀತಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನೇ ತಿರುಚಿ ಮರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೇ ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಸರಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿ. ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಾರದು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದೇ ಕಷ್ಟಕರ. ಅಂತಹದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಘಾತವಾಗುವ ರೀತಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಮಾನವೀಯ ಎಂದು ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.