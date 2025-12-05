ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬದ್ಧ: ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಂಗಳೂರು : ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಮುಕ್ತ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾವು ಸಹ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಡಲತೀರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸದಾ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರರಾಗಲು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಇಂದು ಮೊದಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಕೆಸಿಸಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, “ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು, ಕೋಶ ಓದಿ ನೋಡು” ಮಾತಿನಂತೆ ಪ್ರಯಾಣವು ಆತ್ಮವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಓದುವುದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಅವು ಮಾನವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಟಪ್ಟರು.
ಕರ್ನಾಟಕವು 12ನೆ ಶತಮಾನದ ಮಹಾನ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಂಸತ್ತು ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಭಗವಾನ್ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ವಿಶ್ವಮಾನವ ಅಂದರೆ "ವಿಶ್ವಮಾನವ" ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದರು.ಇಂತಹ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಮ್ಮವರು ಎಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವು “ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ’ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕರ್ನಾಟಕವು ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆ, ವನ್ಯಜೀವಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನಿನ ಖಾದ್ಯಗಳು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾವಯವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಆಹಾರ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಸುಮಾರು 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 13 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ಹೆಲಿಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಹಬ್ಬ: ಬೆಂಗಳೂರು ‘ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ’ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಐಟಿಬಿಟಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದಾಚೆಗೂ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2026ರ ಜನವರಿ 16ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಹಬ್ಬ’ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸರಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ತ್ರಿಲೋಕಚಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ ಹಂಪಿ, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಲಕ್ಕುಂಡಿ, ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬೀಡು, ಮುರುಡೇಶ್ವರ, ಕೊಡಗು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕಬಿನಿ, ಬಂಡೀಪುರ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೃಷ್ಣ, 12 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.