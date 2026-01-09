ಜಯಮಾಲಾ ಅವರಿಗೆ ʼಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿʼ, ಎಂ.ಎಸ್.ಸತ್ಯು ಅವರಿಗೆ ʼಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿʼ
ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿನ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನೀಡುವ 2020 ಮತ್ತು 2021ನೆ ಸಾಲಿನ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಹಾಗೂ ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಡಾ.ಜಯಮಾಲಾ, ಎಂ.ಎಸ್.ಸತ್ಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಮಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಹೇಮಂತ್ ಎಂ. ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಪ್ರಕಟನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಟಿ ಡಾ.ಜಯಮಾಲಾ(2020), ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾ.ರಾ.ಗೋವಿಂದು(2021) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂ.ಎಸ್.ಸತ್ಯು(2020), ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ(2021) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಗತಿ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ(2020), ನಟ ಸುಂದರರಾಜ್(2021) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
