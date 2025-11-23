ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಬ್ಬನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲ್ಲ: ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪರೋಕ್ಷ ತಿರುಗೇಟು
ಬೆಳಗಾವಿ: ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದದ್ದು ಒಬ್ಬನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ಪರ್ವತ ಶಿಖರವೇರಲು ತೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 14 ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ಟೆಂಟ್ ಹೊತ್ತವರು, ಚಹಾ ಮಾಡಿದವರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರೂ, ಕೀರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ತೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಗೇ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ದುಡಿದವರ ಹೆಸರು ಮರೆಮಾಡಬಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
“ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಲು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಜನರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಾನು ಸಹ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮತದಾರರು ನಮಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
“ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಪಕ್ಷ ಬಲವಾಗಲು ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶ್ರಮ ಕಾರಣ” ಎಂದು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.