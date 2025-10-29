ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿದೆ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರು: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಎಐ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ಟೆಕ್ ನಾವಿನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಬುಧವಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2025ರ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ದೇಶದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸಿ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ನ.20ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಅನುಭವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗೀದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಮ್ಮೇಳನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯಕಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಉನ್ನತ-ಶಕ್ತಿಯ ಸಭೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಜನರು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಮುಂದಿನ ಅಲೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಎಐ/ಡೀಪ್ಟೆಕ್ ನವೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ವಿಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.
ಇಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಭಾರತದ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಾಮಥ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಬಿಟಿಎಸ್ 2025 ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಂಡವಾಳ ಪ್ರವೇಶ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಕರಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಗೋಚರತೆ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. 3600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೀಪ್ಟೆಕ್ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಡೀಪ್ಟೆಕ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಐಟಿ, ಬಿಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಎನ್.ಮಂಜುಳಾ, ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.