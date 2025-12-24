ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ ಡಾ.ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಡಾ.ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊ ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭರವಸೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನವು ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರುಶೋಧಿಸಲು ನಮಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಯ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಘನತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ದೈವಿಕ ಸತ್ಯವು, ತಾರತಮ್ಯ, ಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ, ನಾವು ಶಾಂತಿ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶಾಂತಿ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು, ನೆರೆಹೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಂವಾದ, ಬಡವರ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಲಿ. ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯೊಂದಿಗೆ, ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಸಂಭಾಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಿಸಲು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.