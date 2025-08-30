ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ : ಎಲ್.ಕೆ.ಅತೀಕ್
ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.30: ‘ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ-2ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಲ್.ಕೆ.ಅತೀಕ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧಿಭವನದಲ್ಲಿ ‘ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ’ವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ-2: ಈಡೇರುವುದೇ ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ?’ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಮೊದಲನೆಯ ಜಾತಿಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅನುಷ್ಟಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆ-2ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಜಾತಿಗಣತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಪರ-ವಿರೋಧ ಇದ್ದರೂ, ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಜನಗಣತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. 1931ರ ತನಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಾತಿಗಣತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ 1951ರಲ್ಲಿ ಗಣತಿಯಾಯಿತು. ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ತರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಈ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 1953ರಲ್ಲಿ ಕಾಕಾ ಕಾಲೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೆಹರು ಅವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
2011ರಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ವರದಿಯು ಇಂದಿಗೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಲೇಲ್ಕರ್ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 2011ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗಣತಿಯು ಸಮರ್ಪಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆಪ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮನಮೋಹಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸಾಚಾರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೂ ವರದಿಯು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅತೀಕ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅಂಕಣಕಾರ ಕೆ.ಎನ್.ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರಕಾರವು ಮೊದಲನೆ ಜಾತಿಗಣತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರವೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎರಡನೆಯ ಜಾತಿಗಣತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಗವು ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಣತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಎನ್.ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಗುರಿ 1.16 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಅಂದರೆ 7 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯಬೇಕು ಎಂದು ಸರಕಾರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎ.ನಾರಾಯಣ, ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಣ್ಣಭತ್ತಪ್ಪ, ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇದ್ದರು.