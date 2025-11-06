ಬೀದರ್ ಮೂಲದ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಶೇಖ್ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎರಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅರ್ಹತೆ
ಬೀದರ್ : ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಶೇಖ್ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅರ್ಹತೆಗಳಾದ ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ (ಎಂಆರ್ಸಿಪಿಸಿಎಚ್, ಯುಕೆ) ಮತ್ತು ದುಬೈ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥಾರಿಟಿ (ಡಿಎಚ್ಎ) ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವ ದೊರೆತಿದೆ.
ಬೀದರ್ ಮೂಲದವರಾದ ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ ನ ನಿವೃತ್ತ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶೇಖ್ ಸಲೀಮುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ, ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಶೇಖ್ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜೆಜೆಎಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಪುರದ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಪಿಎಎಲ್ಎಸ್ (ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್) ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ.ಶೇಖ್ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದ್ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಆರ್ಸಿಪಿಸಿಎಚ್ (ಯುಕೆ) ಅರ್ಹತೆಯು ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಡಿಎಚ್ಎ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪರವಾನಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರು ದುಬೈ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಮಿರೇಟ್ (ದುಬೈ) ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
'ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆಯು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಬೀದರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಡಾ.ಶೇಖ್ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.