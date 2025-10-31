ಬೀದರ್ | ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ 3.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪನ
ಬೀದರ್ : ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 4.5 ಕಿ.ಮೀ. ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 5 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 5:47 ಗಂಟೆಗೆ 3.0 ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಕಂಪನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಭೂಕಂಪನ ಕೇಂದ್ರವು ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 5.1 ಕಿ.ಮೀ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ, ಚಿಟಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡಂಬಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 7.3 ಕಿ.ಮೀ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ, ಚಿಟಗುಪ್ಪ ನಗರದಿಂದ 9.2 ಕಿ.ಮೀ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೂಕಂಪ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದಿಂದ 57 ಕಿ.ಮೀ ವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಈ ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದು ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಭೂಕಂಪನವು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕಂಪನಗಳು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಭೂಕಂಪನದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮುದಾಯವು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಮೇಲ್ವಿಚರಣಾ ಕೇಂದ್ರವು ಧೃಡಪಡಿಸಿದೆ.
