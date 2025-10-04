ಬೀದರ್ | ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಪತ್ತೆ : ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಮನವಿ
ಬೀದರ್ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹತ್ತರ್ಗಾ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಮೃತಪ್ಪಾ ಗೊಬ್ಬೆಗೋಳ್ (45) ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಂಠಾಳ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 5.3 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, ಗುಂಡು ಮುಖ, ಸಾಧಾರಣಾ ಮೈಕಟ್ಟು, ಕಪ್ಪು ಮೈಬಣ್ಣ, ನೇರ ಮೂಗು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸ್ವೇಟರ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಂಠಾಳ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 257 433, 257 433, 226 700, 08742-263601 ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಅವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
