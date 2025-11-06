ಬೀದರ್ ನ ಪ್ರಸೂತಿ, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಘ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ
ಬೀದರ್ : ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಸಂಘ (BOGS) ವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಘವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಸಂಘದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೊಡುಗೆ, ಸಮಾಜಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯದತ್ತ ನೀಡಿದ ಸಮರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯು ಬೀದರ್ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಸಂಘಕ್ಕೆ (BOGS) 'ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಘ' ಎಂಬ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೀದರ್ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಸಂಘ (BOGS)ಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 35ನೇ KASOGA ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ 'ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಘ' ಎಂಬ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಗೌರವವು BOGS ಸಂಘದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ರೋಗಿ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಆದರ್ಶ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಗಷ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ BOGS ವಲಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿತು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಣ್ಯ ತಜ್ಞರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು, ನವೀನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. 520ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉತ್ತೇಜನದತ್ತ ಸಂಘದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು. BOGS ಸಂಘವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿರಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿ ಹಲವಾರು Continuing Medical Education (CME) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.
BOGS ಹಾಗೂ BRIMS OBG ತಂಡಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, PPH ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಗರ್ಭಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು HPV ಲಸಿಕೆ ಶಿಬಿರಗಳು ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ BOGS ಸಂಘವು ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ.