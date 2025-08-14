ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೀದರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಧರಣಿ
ಬೀದರ್ : ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೀದರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕೈಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಿದರು.
ಇಂದು ಬೀದರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಆಧುನಿಕ ದುಬಾರಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳ ಮಾತ್ರ ವೇತನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ದಿನಗಳು ಸಾಗಿಸುವುದು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಬೀದರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ವೇತನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅರ್ಹತೆಯಿದ್ದ ಬೀದರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 36 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮಾತ್ರ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಯಮದಂತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕನಿಷ್ಠ 11 ತಿಂಗಳು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಆತಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಥಿತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಅಥಿತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸದೇ ಇರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಡಾ. ಶಾಂತಕುಮಾರ್.ಎಸ್ ಚಿದ್ರಿ, ಡಾ.ಅಂಬರೀಶ್ ವಿನಾಯಕ, ಡಾ.ತುಕಾರಾಮ್ ಆರ್.ಮೇತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಚೇಂದ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.