‘ಚೌಕೀದಾರ್’ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್
Photo Credit : cinemaexpress.com
ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಮತ್ತು ಧನ್ಯಾ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ‘ಚೌಕೀದಾರ್’ ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 30ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ರಥಾವರ’ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಂಡಿಯಪ್ಪ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಚೌಕೀದಾರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಾಸಗಿ ಮಾಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಧನ್ಯಾ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ‘ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ವೇತಾ, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸುಧಾರಣಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟರಾಜ್ ಹಾಗೂ ‘ಧರ್ಮ’ ಸಿನಿಮಾದ ನಟ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ ನಟರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಅವರು, ನಟ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. ತಮ್ಮದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಟಿ ಧನ್ಯಾರನ್ನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನೋಡಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
ಹಿರಿಯ ನಟ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಿ–ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ‘ಚೌಕೀದಾರ್’ ಪ್ರಬಲ ಕಥಾವಸ್ತು, ಉತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಂದೆ–ಮಗನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿರೂಪಣೆಯ ಕಥೆಯಿದೆ. ವಿಎಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಸಹ–ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದು ಕಾಂಚನಹಳ್ಳಿ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದ್ದು, ಸಚಿನ್ ಬಸ್ರೂರು ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.