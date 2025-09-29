ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ -ಐಐಎಫ್ಎಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಹ-ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ
ಮುಂಬೈ: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (ಬ್ಯಾಂಕ್) ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಾನ್-ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಕಂಪೆನಿ (ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ) ಆಗಿರುವ ಐಐಎಫ್ಎಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಧನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಸೇವೆ ವಂಚಿತ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸೇವೆ ಪಡೆಯದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಹ-ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.
ಈ ಸಹಕಾರವು ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ , ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಹ-ಸಾಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಐಐಎಫ್ಎಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ನಿಧಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಐಐಎಫ್ಎಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಸಹ-ಸಾಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಕೀರ್ತಿ ತಿಮ್ಮನಗೌಡರ್ ಅವರು ‘‘ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಸಾಲ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಮಾನಗೊಳಿಸುವ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಸಮರ್ಪಕ ಸೇವೆ ಸಿಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಶೀಘ್ರ ಸಾಲ ವಿತರಣಾ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಅನುಭವದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಮದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಧುರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ‘‘ಐಐಎಫ್ಎಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಹ-ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಲಗಾರನನ್ನು ಶಕ್ತಿಪಡಿಸು ವಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಲ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.