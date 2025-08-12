ಅಶ್ರಫ್‌ ಮೃತದೇಹ(ಎಡಬದಿ ಚಿತ್ರ), ಅಶ್ರಫ್‌ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದರೆಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯಕ್(ಬಲಬದಿ ಚಿತ್ರ)