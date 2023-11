ಮಂಗಳೂರು: ಯೆನೆಪೋಯ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಸಿಂಧು ಪ್ರಿಯಾ ಇಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ಯೆನೆಪೋಯ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿವಿ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪದವಿ ನೀಡಿದೆ.



ಯೆನೆಪೋಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊ. ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಒಡಿ ಡಾ. ರೂಪ ಪಿ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ‘ ಪ್ರೆಕ್ಲೈನಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರೊಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಪೈರಾರೆಲ್‌ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಎಗೈನೆಸ್ಟ್ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಇಸ್ಕೆಮಿಯಾ- ರಿಪರ್ಫ್ಯೂಶನ್ ಇಂಜುರಿ ಇನ್ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ( Preclinical Studies of Neuroprotective Activity of Pyrazole Derivatives Against Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury in Rats.) ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ದೊರೆತಿದೆ. ಇವರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಡಾ. ಪ್ರೇಮಾ ಸಲ್ಡಾನಾ ಮತ್ತು ಡಾ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದರು.