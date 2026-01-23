ಜ.26ರಂದು ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ 'ಡೆನ್ ಡೆನ್ 2026'
ಮಂಗಳೂರು: ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿಯ ಸರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ 'ಡೆನ್ ಡೆನ್ 2026' ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ಸಮುದ್ರ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಜ.26ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಜುಪಟುಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಡೆನ್ ಡೆನ್ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 500 ಮೀ(ಮುಕ್ತ ಈಜು), 2 ಕಿ.ಮೀ., 4 ಕಿ.ಮೀ., 6 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 8 ಕಿ.ಮೀ. ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಡೆನ್ ಡೆನ್ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಈಜುಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 400 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಗಗನ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ಮಠ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಸಿಗಲಿದೆ. ಡೆನ್ ಡೆನ್ ಈಜು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ತೆರೆದ ನೀರಿನ ಈಜು ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನುರಿತ ಈಜುಗಾರರು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ದೂರದ ಸಮುದ್ರ ಈಜುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆನ್ಡೆನ್ 2026 ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಮುಕುಂದ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ವಹಿಸಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ, ಸಕ್ರೀಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಅನುಭವಗಳ ತಾಣವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಎಂದು ಮುಕುಂದ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಲುದಾರ ಗುರುದತ್ತ ಶೆಣೈ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ: ಡೆನ್ ಡೆನ್ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕೋಸ್ಟ್ಗಾರ್ಡ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಜೀವರಕ್ಷಕರು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಡೆನ್ ಡೆನ್ ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜುಗಾರಿಕೆ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ಈಜುಗಾರರನ್ನು ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ಸರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಕುಂದ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ : ಮುಕುಂದ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ನಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಡೆನ್ ಡೆನ್ ಸ್ವಿಮ್ 2026ನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮುಕುಂದ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು ಸರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್: ಮಂಗಳೂರು ಸರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಭಾರತದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕರಾವಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸಫಿರ್ಂಗ್, ತೆರೆದ ನೀರಿನ ಈಜು ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಡೆನ್ ಡೆನ್ ಸ್ವಿಮ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಅದರ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.