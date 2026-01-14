ಅಮೃತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಿತ ಮೂರು ನಾಟಕ ಕೃತಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಂಗಳೂರು, ಜ.14: ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಿತ ಮೂರು ತುಳು ನಾಟಕ ಕೃತಿಗಳಾದ ‘ಗೊಂದೋಳು’, ‘ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಸಿರಿ’, ‘ರಾಯ ರಾವುತೆ’ ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗೆಗೊಂಡಿದೆ.
ನಗರದ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಾನಿಧ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಬಿ.ಎ.ವಿವೇಕ ರೈ ಅವರು ‘ಅಮೃತರು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಗುರುಗಳಂತೆ ತಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದವರು. ಅಮೃತರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹತ್ತು ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕವೂ ಒಂದು. ಅವರ ಈ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳು ಮೂರು ಮಗ್ಗಲು ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುವಾದಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಡಾ. ಸಿಲ್ವಿಯಾ ರೇಗೊ ಅವರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ’ಎಂದು ವಿವೇಕ ರೈ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಅಮೃತರ ನಾಟಕಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಟಕಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.
ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅವರ ಬರಹದ ಮೂಲಕ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಟನೆ, ಅನುವಾದ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ನೆನಪು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
*ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಅಗತ್ಯ: ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಅನುವಾದ ಎರಡು ಅಗಲಿನ ಕತ್ತಿಯಂತೆ. ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಪರತೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇವತ್ತು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಅದರ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಭಾಷಾಂತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಐಯನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿದರೆ ಭಾಷಾಂತರ ಸರಿಯಾಗದು. ಈಗಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ವೃತಿಪರರ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನುಡಿದರು.
*ಭಾಷಾಂತರ ವಿಭಾಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿ: ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಅಲೋಶಿಯೆಸ್ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಡಾ.ವಿವೇಕ ರೈ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರ ‘ಗೊಂದೋಳು’, ‘ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಸಿರಿ’, ‘ರಾಯ ರಾವುತೆ’ ಈ ಮೂರು ನಾಟಕ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಲೋಶಿಯಸ್ ವಿ.ವಿ.ಯ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಡಾ. ಸಿಲ್ವಿಯಾ ರೇಗೊ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಗಳಾದ ರೆ.ಫಾ.ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಎಸ್.ಜೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ದಿನಕರ ರೈ ಅವರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ವಿಶ್ರಾಂತ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ, ನಿವೃತ್ತ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಚೇತನ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಅಮೃತರ ನಾಟಕ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿರುವ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ವಿ.ವಿ.ಯ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಡಾ. ಸಿಲ್ವಿಯಾ ರೇಗೊ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲೋಷಿಯಸ್ ವಿ.ವಿಯ ಭಾಷಾ ನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ ಡಾ.ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್, ವಿಶ್ರಾಂತ ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಕೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ, ಜೀವನ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪುನರ್ ರಚಿಸಲಾದ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಕಾಡೆಮಿ ಲಾಂಛನ ರಚಿಸಿದ ಕಲಾವಿದ ಗೋಪಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.
ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರಾನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಡಾ.ಮೆಲಿಸಾ ಗೋವಿಯಸ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಉದ್ಯಾವರ ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ತುಳು ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರುವೈಲು ವಂದಿಸಿದರು.