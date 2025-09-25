ಸಾಮಾಜಿಕ-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ | ಬ್ಯಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಜಾತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಉಪಜಾತಿ ಬ್ಯಾರಿ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ : ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾಝಿ
ಮಂಗಳೂರು : ಸೆ.17ರ ಬುಧವಾರದಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ ಹಾಜ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಸೂದ್ (Ex-MLC) ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಝೀನತ್ ಭಕ್ಷ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಯೆನೆಪೋಯ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಞಿ ಹಾಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಂದಾಳುಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಅಲ್ಲ, ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರು ಧರ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ, ಜಾತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ , ಉಪಜಾತಿ ಬ್ಯಾರಿ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿ ಹಾಜಿ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ರವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾಝಿ ತ್ವಾಖಾ ಅಹ್ಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅಲ್ ಅಝ್ಹರಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.