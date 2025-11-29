ಬನತ್ತಡಿ ಸರಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಎಸ್ಟಿಪಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ
ಉಳ್ಳಾಲ: ಬನತ್ತಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರ, ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು
ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿವ್ಯ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಅವರು, ಬನತ್ತಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಬೇಡ. ಈ ಜಾಗದ ಸಮೀಪ ಹಲವು ಮನೆಗಳಿವೆ. ಇವರಿಗೆ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾಗವನ್ನು ದಫನ ಭೂಮಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಿ ಎಂದಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಈ ಜಾಗ ಮೀಸಲಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಮತ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಬನತ್ತಡಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಗುರುತಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಆದರಿಂದ ಕೋಟೆಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಗಡೆ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಈ ವೇಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿವ್ಯ ಸತೀಶ್ ಹೇಳಿದರು.
ಬೀರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಳಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಯಾಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಜಿತ್ ಮಾಡೂರು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಜೆಇ ಮಾರಪ್ಪರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ರಚನಾ ಮಾತನಾಡಿ , ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟ ತಡೆಯಲು ಸಂತಾನಹರಣಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ನಾಯಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಕು ನಾಯಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಶಿಶು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಶಂಕರಿ ಅವರು, ಕೋಟೆಕಾರ್, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಕಿನ್ಯ, ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪೈಕಿ ಆರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಟ್ನಾ ತಲಪಾಡಿ ಬಳಿ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕೆಜಿ, ಯುಕೆ ಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಂಗನವಾಡಿ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಶೀಘ್ರ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಗೆ 15 ದಾರಿದೀಪ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಒಟ್ಟು 280 ದಾರಿದೀಪ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿವ್ಯ ಸತೀಶ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ ಗೆ 20 ದಾರಿ ದೀಪ ನೀಡಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾರಿದೀಪ ಬೇಕು ಎಂದು ಸದಸ್ಯ ಸುಜಿತ್ ಮಾಡೂರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪನೀರ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಸರಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ 2.0 ಬಹು ಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ 10 ಲಕ್ಷಿ ಲೀ.ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿವ್ಯ ಸತೀಶ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪ.ಪಂ.ನ ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಾರ್ಡ್ ಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಾರ್ಡ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿ ಬೇಡ ಎಂದು ಅಹ್ಮದ್ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಹೇಳಿದರು.
ಪ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 16 ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ನ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ ಸದಸ್ಯೆ ಸಲೀಮಾ ಬಿ ಹಸೀನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ. ನೀವು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರಬಹುದು. ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಇದ್ದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿವ್ಯ ಸತೀಶ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಲಿನಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.