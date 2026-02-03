Saudi Arabia | ಅಲಿಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್; ‘ಬುಕ್ ಬ್ಲೂಮ್–500’ ಸೃಜನಶೀಲ ಬರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಗೌರವ
ರಿಯಾದ್ (ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ), ಫೆ. 3: ಅಲಿಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಬುಕ್ ಬ್ಲೂಮ್–500’ ಸೃಜನಶೀಲ ಬರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 506 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಚಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅನಾವರಣ ನಡೆದಿರುವುದು ಈ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು. 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಅರೇಬಿಕ್, ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಹಾಗೂ ಅರಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಂಪಾದಕ ಉಸ್ತಾದ್ಝ್ ಖಾಲಿದ್ ಅಲ್ ಮಯೀನಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಸಮುದಾಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ವಲಯಗಳ ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಅಲಿಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲಿ ಅಬ್ದುರಹ್ಮಾನ್, ಸಿಇಒ ಲುಕ್ಮಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನೂರಾರು ಯುವ ಲೇಖಕರನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸರ್ ಹಾಜಿ (ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲೈಟ್) ಹಾಗೂ ಅಲಿಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
‘A school with a smile’ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಓದಿ ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಿಂತನೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು, ಭಾಷಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಲುಕ್ಮಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಲಿ ಬುಖಾರಿ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ನೌಶಾದ್ ನಲಕತ್ ಹಾಗೂ ಸಂಯೋಜಕ ಸುಂದಸ್ ಸಬೀರ್ ಚೌಧರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು.